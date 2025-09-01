Моди пригласил Путина в Индию в конце года

Индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил российского президента Владимира Путина приехать на российско-индийский саммит в декабре 2025 года. Политики встретились на полях саммита ШОС в Китае, сообщает РЕН ТВ .

Моди отметил, что даже в сложных условиях РФ и Индия постоянно шли плечом к плечу друг с другом. Взаимодействие государств важно как для народов, так и для обеспечения мира, стабильности.

Путин подчеркнул, что сотрудничество России с Индией в торгово-экономической сфере и туризме постоянно развивается. Также государства взаимодействуют друг с другом в рамках ООН, G20, БРИКС и ШОС.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди провели встречу в Китае. Они прибыли туда на саммит ШОС, который проходит 31 августа и 1 сентября.