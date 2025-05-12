Моди: Индия приостановила удары по Пакистану
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Напряжение в отношениях Индии и Пакистана постепенно снижается. Нью-Дели объявил о приостановке ударов по стране-соседу, сообщает РИА Новости.
О текущей ситуации рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что его страна приостановила удары по Пакистану.
Моди уточнил, что дальнейшие шаги будут предприниматься в соответствии с действиями Исламабада.
Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня 10 мая. Однако спустя несколько часов стало известно о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар. Между тем вторую ночь подряд в Индии отмечают, что не фиксируют нарушений со стороны Пакистана.
Узнать о причинах конфликта двух стран можно из материала РИАМО.