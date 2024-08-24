Моди и Зеленский обсудили конфликт на Украине

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Конфликт на Украине стал основной темой переговоров Моди и Зеленского

Конфликт на Украине стал основной темой переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Зеленского, пишет РИА Новости .

«Большая часть этого времени (переговоров Моди и Зеленского — ред.) была посвящена вопросу конфликта на Украине», — сказал на брифинге глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

По словам дипломата, позиция Индии по разрешению конфликта основана на необходимости диалога сторон.

Ранее Моди побывал с визитом в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным.