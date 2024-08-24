Моди и Зеленский обсудили конфликт на Украине
Конфликт на Украине стал основной темой переговоров Моди и Зеленского
Конфликт на Украине стал основной темой переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
«Большая часть этого времени (переговоров Моди и Зеленского — ред.) была посвящена вопросу конфликта на Украине», — сказал на брифинге глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
По словам дипломата, позиция Индии по разрешению конфликта основана на необходимости диалога сторон.
Ранее Моди побывал с визитом в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным.