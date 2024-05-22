МО: российские военные разбили украинский «опорник» на севере Работино

Российские мотострелки группировки «Днепр» разбили опорный пункт киевских боевиков на севере Работино в Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Оператор расчета разведывательных БПЛА во взаимодействии с расчетом ударных дронов уничтожили опорный пункт противника, а также повредили вражескую БМП», — сказано в публикации.

Замкомандира роты с позывным «Чегевара» отметил, что украинские бойцы стали менее подготовленными на запорожском направлении, где работает его группа.

«В основном работаем сбросами и корректируем артиллерию. Иногда приходится даже корректировать авиацию. Противник сопротивляется, но успеха у него мало в своем сопротивлении. Он несет большие потери и постоянно, можно сказать, бежит», — добавил «Чегевара».

Ранее бойцы «Северной» группировки смогли поразить «опорник» противника с помощью терминала спутниковой связи Starlink Илона Маска. Он оказался у ВС РФ благодаря представителям Народного фронта, которые передали аппарат в зону СВО.