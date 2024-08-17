МО: РФ немедленно жестко ответит Киеву, если атака ВСУ на Курскую АЭС состоится

сегодня в 14:18

МО: в случае начала обстрела ВСУ Курской АЭС, РФ примет немедленные жесткие меры

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что со всей серьезностью относится к поступающим сообщениям о подготовке ВСУ к атаке Курской АЭС. В ведомстве отметили, что если киевский режим действительно начнет атаковать объект, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.

В Минобороны отметили, что сообщения о подготовке ВСУ к атаке Курской АЭС получают по независимым каналам. К этим данным в ведомстве относятся с надлежащей серьезностью.

По данным Минобороны, целью провокации на Курской АЭС является обвинение России в «самообстреле» станции, чтобы создать основания для ударов по объектам атомной энергетики Украины.

«Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. „О борьбе с актами ядерного терроризма“», — говорится в сообщении.

Если ВСУ начнут реализовывать преступный план, Россия тут же ответит жесткими военными и военно-техническими мерами киевскому режиму.