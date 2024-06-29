Мятежников в Боливии отправили под арест

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Трех боливийских военных арестовали после попытки переворота на полгода, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Bolivia TV.

Речь идет о Хуанe Хосе Суниге, Хуане Арнесу и Эдисоне Ираоле. Их подозревают в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства.

Мятежников на время следствия отправили в тюрьму Чончокоро, указано в материале.

В среду военные осуществили неудачную попытку государственного переворота и были задержаны властями.