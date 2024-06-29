Мятежников в Боливии отправили под арест
Трех боливийских военных арестовали после попытки переворота
Трех боливийских военных арестовали после попытки переворота на полгода, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Bolivia TV.
Речь идет о Хуанe Хосе Суниге, Хуане Арнесу и Эдисоне Ираоле. Их подозревают в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства.
Мятежников на время следствия отправили в тюрьму Чончокоро, указано в материале.
В среду военные осуществили неудачную попытку государственного переворота и были задержаны властями.