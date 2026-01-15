Мизулина возмущена мизерным штрафом Гудкову за оскорбление русского народа

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина эмоционально отреагировала на решение Красногорского городского суда о назначении штрафа в размере 11 тысяч рублей комику Александру Гудкову, который исполнил пародию на песню ее мужа, певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и оскорбил весь русский народ. По мнению Мизулиной, такое решение суд мог вынести только в 19-м веке.

По решению суда, Гудков получил штраф в размере 11 тысяч рублей. Причиной стала видеозапись с пародийным исполнением композиции «Я русский» под названием «Я узкий». По мнению суда, в ролике содержались публичные действия, оскорбляющие достоинство людей по национальному признаку.

После вынесенного решения, Мизулина задалась рядом неприятных вопросов, которые касаются всех россиян.

«Получается, что унижать русский народ теперь официально можно за 11 тысяч? Интересно, а сколько будет стоить унизить Россию? Может, тогда уже и единый тариф на русофобию установить? И сделать скидку для иноагентов?» — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что результаты психолого-лингвистического исследования показали, что в видео есть публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения. За это комика и оштрафовали.

