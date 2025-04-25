Мизулина рассказала, как ее просили позвать Илона Маска в Россию

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе XIV Международного Форума безопасного интернета - 2025, сообщила, что некоторые россияне просили ее позвать американского бизнесмена и главу департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маска.

«Конечно, встречаются разные обращения. Некоторые граждане сознательно и активно требовали от меня пригласить Илона Маска на территорию нашей страны. Они были уверены, что это в сфере моей компетенции. Конечно же, забавные обращения тоже бывают», — поделилась с журналистами Мизулина.

Она добавила, что за 2024 год Лига безопасного интернета получила более миллиона обращений от россиян.

Больше всего жалоб связано с публикацией небезопасного контента в сети, а также с травлей.