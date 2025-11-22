На Майдане в Киеве продолжают проходить акции протеста, Люди сейчас требуют не просто отставки руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, а его ареста, сообщает «Политика страны» .

Протестующие сказали, что будут выходить на Майдан по субботам в 12 часов. Это будет продолжаться, пока Ермак «не окажется за решеткой». Кроме того, митингующие призывают украинцев организовывать такие же акции у зданий областных администраций.

Митинги проходят на майдане уже вторую неделю. Еще протестующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава государства назначил главой переговорной делегации от Украины Андрея Ермака.

