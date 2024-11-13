Мишустин выступит в Баку на конференции ООН по изменению климата
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует в среду посетить Баку, чтобы выступить на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), сообщает РИА Новости.
Премьер также планирует встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провести переговоры со своим коллегой — премьером страны Али Асадовым.
В Баку проходит Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко проведет заседание Совета министров Союзного государства.