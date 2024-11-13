Мишустин выступит в Баку на конференции ООН по изменению климата Политика сегодня в 04:41

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует в среду посетить Баку, чтобы выступить на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), сообщает РИА Новости.