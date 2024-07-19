Мишустин поручил открыть генконсульство РФ на Бали
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть российское генконсульство в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Также предстоит утвердить штатное расписание консульства и штатную численность сотрудников.
Расходы на открытие и содержание генконсульства будут проходить за счет бюджетных средств, предусмотренных МИД РФ в федеральном бюджете.
Распоряжение было подписано 18 июля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательной информацию ряда СМИ о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом.