Мишустин поручил открыть генконсульство РФ на Бали

сегодня в 14:32

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть российское генконсульство в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Также предстоит утвердить штатное расписание консульства и штатную численность сотрудников.

Расходы на открытие и содержание генконсульства будут проходить за счет бюджетных средств, предусмотренных МИД РФ в федеральном бюджете.

Распоряжение было подписано 18 июля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательной информацию ряда СМИ о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом.