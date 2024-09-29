Мишустин 1 октября посетит Армению с рабочим визитом

сегодня в 23:29

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября приедет в Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума, сообщили в пресс-службе кабмина.

Планируется обсудить вопросы, касающиеся внутреннего рынка, развития взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

Также главы правительств обсудят основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Армения почти дошла до точки невозврата во взаимоотношениях с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ).