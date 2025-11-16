Миршаймер заявил, что армия ни одной страны ЕС не сможет победить Россию

По мнению политолога, профессора из Чикагского университета Джона Миршаймера, потенциальное столкновение между российской армией и вооруженными силами любой европейской страны завершилось бы поражением последних. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis, пишет ТАСС .

Американский эксперт заявил, что ни одна армия в Европе не смогла бы выстоять против ВС РФ. Он пояснил, что если бы российским войскам пришлось сражаться, например, с британскими, исход был бы предопределен.

Миршаймер подчеркнул, что западные страны изначально рассчитывали нанести России стратегический урон, воздействуя на ее экономику.

Он также выразил уверенность в том, что Запад стремился лишить Россию статуса мировой державы, однако эта цель не была достигнута.

