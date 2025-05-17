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Мирошник заявил, что переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог РФ и США

Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил в Telegram-канале , что начавшийся в Стамбуле диалог Москвы и Киева не дал возможности обвинить Россию в срыве мирных переговоров и таким образом сорвать диалог РФ и США.

Он отметил, что встретиться в Стамбуле стоило хотя бы ради договоренностей об обмене пленными.

«Достигнутая договоренность о масштабном обмене военнопленными — значительный гуманитарный акт, который ждали и ждут в российских семьях», — подчеркнул Мирошник.

16 мая в Стамбуле состоялась первая встреча в рамках возобновленных мирных переговоров по украинскому конфликту. Стороны общались менее двух часов, но успели прийти к принципиальному согласию о том, что переговорный процесс следует продолжать.

Также стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее Украина заявила, что Россия на состоявшихся переговорах потребовала признать Крым российским. Российская сторона пока никак не прокомментировала просочившуюся в Сеть информацию на этот счет.