Мирошник считает звериной истерикой публикацию Ермака с угрозами Кремлю на 9 Мая

Пост главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, на котором изображен горящий Кремль, — проявление «звериной истерики». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает RT .

Он отметил, что окружение президента Украины пребывает в состоянии истерики. Мирошник не считает такие заявления Ермака желанием урегулировать конфликт мирным способом.

Глава ОП Украины выложил в своем Telegram-канале пост, на котором изображен «горящий Кремль», а в воздухе летают беспилотники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его кровати висит рисунок горящего Кремля. Также там есть полотно с российским кораблем, который утопает в Черном море. Таким образом украинский лидер угрожал России на 9 Мая.