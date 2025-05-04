Мирошник считает звериной истерикой публикацию Ермака с угрозами Кремлю на 9 Мая
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Пост главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, на котором изображен горящий Кремль, — проявление «звериной истерики». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает RT.
Он отметил, что окружение президента Украины пребывает в состоянии истерики. Мирошник не считает такие заявления Ермака желанием урегулировать конфликт мирным способом.
Глава ОП Украины выложил в своем Telegram-канале пост, на котором изображен «горящий Кремль», а в воздухе летают беспилотники.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его кровати висит рисунок горящего Кремля. Также там есть полотно с российским кораблем, который утопает в Черном море. Таким образом украинский лидер угрожал России на 9 Мая.