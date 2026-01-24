сегодня в 23:41

Массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ, произошедший вечером 24 января, является частью спланированной провокации, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник .

«Очень похоже, что режим Зеленского создает соответствующий фон переговорам в Абу-Даби», — написал дипломат.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщал о массированном обстреле города, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS.

По предварительным данным, в результате атаки повреждены объекты энергетики, несколько частных домов и хозяйственных построек, пострадавших среди мирного населения нет.

