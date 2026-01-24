Мирошник: обстрел Белгорода организовал Киев для срыва переговоров
Массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ, произошедший вечером 24 января, является частью спланированной провокации, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Очень похоже, что режим Зеленского создает соответствующий фон переговорам в Абу-Даби», — написал дипломат.
Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщал о массированном обстреле города, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS.
По предварительным данным, в результате атаки повреждены объекты энергетики, несколько частных домов и хозяйственных построек, пострадавших среди мирного населения нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.