Российский дипломат о переговорах в Стамбуле: Шансы на мирный документ есть

сегодня в 11:30

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о возможности выработки документа по урегулированию украинского конфликта в ходе переговоров в Стамбуле, сообщает «Царьград» .

По словам представителя ведомства, процесс требует последовательных шагов. Мирошник пояснил, что первоочередная задача переговорных групп — достичь принципиального согласия о необходимости мирного урегулирования.

Делегациям нужно сначала договориться, что мир будет достигнут, а затем определить конкретные механизмы этого процесса, отметил дипломат.

Особый представитель МИД выразил уверенность, что сформированные рабочие группы с обеих сторон обладают необходимым потенциалом для выработки приемлемой модели.

Переговорщики способны создать решение, которое учтёт интересы и России, и Украины, а также получит одобрение международного сообщества, уточнил Мирошник.

Ранее сообщалось, что делегации России, Турции и Украины могут провести первую встречу в 12:30 пятницы в Стамбуле.