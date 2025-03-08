Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина и Россия провели мирные переговоры. Однако когда это произойдет, карьера украинского президента Владимира Зеленского начнет стремительно завершаться, и он это прекрасно понимает. Такое заявление сделала член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова, пишет ТАСС .

«США требуют мирных переговоров и проведения президентских выборов на Украине. И то, и другое означает молниеносный конец карьеры Зеленского. Что касается его стремления продолжать боевые действия, то, конечно, это очевидно. Ведь весь успех главаря киевского режима основан на том, что, прикрываясь боевыми действиями, он вытравил всю оппозицию, контролирует СМИ, творит что угодно, о правах человека и гражданина вообще никто и не вспоминает», — поделилась мнением Никонорова.

По словам сенатора, Зеленскому и его команде выгодно, чтобы вооруженный конфликт продолжался как можно дольше, ведь они умудряются присвоить себе огромные деньги. На сегодняшний день размеры коррупции что на Украине, что в Европе ужасают.

Никонорова также подчеркнула, что Зеленский, скорее всего, еще до визита в Вашингтон 28 февраля понимал, что США перестанут оказывать военную помощь Украине, так как риторика президента Дональда Трампа значительно отличается от той, которой придерживался его предшественник Джо Байден.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Россия воспользовалась приостановкой военной помощи Украине со стороны США и усилила наступление. Трамп после этого высказался в пользу Москвы и объяснил, почему так происходит.