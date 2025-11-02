Минск: организаторы контрабанды с метеозондами находятся в Литве и ЕС

Выгодополучателями от контрабанды, переправляемой через белорусско-литовскую границу с использованием метеозондов, являются лица, находящиеся на территории Литвы и других стран ЕС. Об этом заявил начальник управления предварительного расследования Госпогранкомитета Белоруссии Николай Борейко в эфире телеканала СТВ, сообщает РИА Новости .

По словам представителя ведомства, все задержанные беспилотные летательные аппараты и метеозонды были оборудованы GPS-трекерами с SIM-картами литовских мобильных операторов.

«Это еще раз указывает на то, что прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского Союза», — подчеркнул Борейко.

Белорусские пограничники впервые столкнулись с использованием метеозондов для контрабанды в начале 2024 года. С тех пор было зафиксировано значительное увеличение таких случаев — если в прошлом году было опубликовано информации о двух эпизодах, то в текущем году уже о 11 наиболее ярких случаях.

Борейко также отметил ухудшение взаимодействия с литовскими коллегами в 2021–2023 годах, когда литовская сторона прекратила действие ряда международных соглашений с Белоруссией, включая соглашения об обмене информацией и взаимодействии между оперативными подразделениями.

Правительство Литвы ранее закрыло до 30 ноября пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией, объясняя это инцидентами с проникновением метеозондов с контрабандой в литовское воздушное пространство.