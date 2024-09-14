сегодня в 13:00

Подразделения ВС РФ, которые входят в группировку войск «Южная», выбили ВСУ из населенного пункта Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские войска поразили 54-ю, 28-ю, 93-ю механизированные, 46-ю аэромобильную, 10-ю горно-штурмовую бригады противника. Также была атакована 116-я бригада теробороны ВСУ. Они базировались рядом с Часовым Яром, Катериновкой, Верхнекаменским, Константиновкой и Северском в ДНР.

Две бригады ВСУ пытались дважды контратаковать. Однако их удары отразили.

В ДНР были уничтожены 715 бойцов ВСУ, пять машин, две 155-мм гаубицы, 152-мм артустановка Д-20, две 122-мм Д-30. Также российские войска вывели из строя четыре полевых склада боеприпасов противника.

Ранее ВС РФ освободили Красногоровку и Григоровку в ДНР. За неделю в Донецкой Народной Республике было ликвидировано 4,8 тыс. солдат ВСУ.