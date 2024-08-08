Минобороны РФ отчиталось о срыве атаки ВСУ по территории Курской области

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Минобороны РФ: сорвана попытка удара ВСУ по Курской области из РСЗО «Ольха»

Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать территорию России в 11:40, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале .

Для нападения ВСУ использовали РСЗО «Ольха». Из нее боевики хотели поразить объекты на территории Курской области РФ.

Однако попытка не увенчалась успехом. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд над Курской областью и таким образом предотвратили террористическую атаку.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают нести серьезные потери среди живой силы и спецтехники в боях у границы в Курской области. Киевский режим только за последние сутки потерял до 400 солдат и 32 единицы бронетехники.