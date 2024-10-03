Минобороны: подразделения «Южной» группировки войск отразили 3 атаки ВСУ в ДНР

сегодня в 14:23

Подразделения «Южной» группировки войск отразили три контратаки бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также бойцы российской армии поразили противника в районах 10 населенных пунктов ДНР. Речь идет о Северске, Веролюбовке, Белой Горе, Никифоровке, Краматорске, Максимильяновке и Катериновке, а также о селах Марково, Ступочки и Предтечино.

В результате боевых действий возле этих населенных пунктов подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение четырем механизированным, одной мотопехотной, одной пехотной и одной аэромобильной бригадам ВСУ.

Таким образом, ВС РФ улучшили тактическое положение на данном направлении.

Ранее бойцы подразделения группировки войск «Южная» поразили до 750 военнослужащих ВСУ в ДНР. Противник также лишился десяти автомобилей и орудий.