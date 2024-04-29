Минобороны опубликовало видео с Су-25, сорвавшими ротацию подразделений ВСУ

сегодня в 12:40

В видео, размещенном в Telegram-канале министерства, показана работа летчиков, вылет с аэродрома на задание, уничтожение противника.

В результате выполнения полетного задания российские летчики ликвидировали спецтехнику и военных ВСУ.

Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту противника в зоне СВО. Удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами.