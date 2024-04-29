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Минобороны опубликовало видео с Су-25, сорвавшими ротацию подразделений ВСУ

Политика

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Штурмовики Су-25 ВС РФ сорвали ротацию подразделений украинской армии, которую пытались провести в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В видео, размещенном в Telegram-канале министерства, показана работа летчиков, вылет с аэродрома на задание, уничтожение противника.

В результате выполнения полетного задания российские летчики ликвидировали спецтехнику и военных ВСУ.

Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту противника в зоне СВО. Удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами.