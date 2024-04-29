Минобороны опубликовало видео с Су-25, сорвавшими ротацию подразделений ВСУ
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Штурмовики Су-25 ВС РФ сорвали ротацию подразделений украинской армии, которую пытались провести в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщает пресс-служба Минобороны страны.
В видео, размещенном в Telegram-канале министерства, показана работа летчиков, вылет с аэродрома на задание, уничтожение противника.
В результате выполнения полетного задания российские летчики ликвидировали спецтехнику и военных ВСУ.
Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту противника в зоне СВО. Удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами.