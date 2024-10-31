Минобороны опубликовало подтверждение освобождения Кругляковки под Харьковом

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Минобороны: опубликовано видео с флагом РФ над Кругляковкой под Харьковом

Флаг РФ развивается над населенным пунктом Кругляковка в Харьковской области Украины. Видео опубликовало Минобороны России.

Триколор повесили солдаты второй гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Они входят в «западную» группировку войск.

Флаг развивается на местной телевышке. Кругляковка находится в 20 километрах от Купянска.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что ВС РФ приближаются к Купянску. Российские подразделения уже улучшили свои позиции на направлении.