Минобороны опубликовало подтверждение освобождения Кругляковки под Харьковом
Минобороны: опубликовано видео с флагом РФ над Кругляковкой под Харьковом
Фото - © Скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
Флаг РФ развивается над населенным пунктом Кругляковка в Харьковской области Украины. Видео опубликовало Минобороны России.
Триколор повесили солдаты второй гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Они входят в «западную» группировку войск.
Флаг развивается на местной телевышке. Кругляковка находится в 20 километрах от Купянска.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что ВС РФ приближаются к Купянску. Российские подразделения уже улучшили свои позиции на направлении.