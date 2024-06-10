Минобороны Финляндии: российский самолет нарушил воздушное пространство страны
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что утром 10 июня российский самолет нарушил воздушное пространство страны и незаконно пробыл на их территории примерно две минуты, пишет «Лента.ру».
«Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно», — заявил министр обороны Финляндии.
По предварительной информации, российский самолет якобы нарушил воздушное пространство соседней страны и прошел по самой глубокой точке вблизи города Ловииса, отклонившись от границы на 2,5 километра.
В обстоятельствах произошедшего разбирается пограничная служба Финляндии.
Ранее российские зенитчики рассказали, как защищают воздушное пространство на авдеевском направлении. Им удается выслеживать и уничтожать дроны даже кустарного производства.