Минобороны Финляндии: российский самолет нарушил воздушное пространство страны

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Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства самолетом РФ на 2 минуты

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что утром 10 июня российский самолет нарушил воздушное пространство страны и незаконно пробыл на их территории примерно две минуты, пишет «Лента.ру» .

«Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно», — заявил министр обороны Финляндии.

По предварительной информации, российский самолет якобы нарушил воздушное пространство соседней страны и прошел по самой глубокой точке вблизи города Ловииса, отклонившись от границы на 2,5 километра.

В обстоятельствах произошедшего разбирается пограничная служба Финляндии.

Ранее российские зенитчики рассказали, как защищают воздушное пространство на авдеевском направлении. Им удается выслеживать и уничтожать дроны даже кустарного производства.