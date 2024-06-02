сегодня в 07:22

Российские зенитчики рассказали о работе по защите воздушного пространства

Зенитчики группировки войск «Центр» отметили, что на авдеевском направлении продолжается работа по защите воздушного пространства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Командир расчета ЗРК с позывным «Минус» рассказал, что украинская армия использует дроны кустарного производства, а также беспилотники-камикадзе.

«Их очень тяжело обнаружить и обстрелять. Но мы справляемся со всеми трудностями, делаем свою работу», — отметил военный.

По словам бойца, авиация ВСУ работает аккуратно и боится заходить в зону ответственности ПВО России.

Командир расчета ЗРК «Тор-М1» с позывными «Якут» рассказал, что работа идет в круглосуточном режиме и без выходных.

«Поэтому на авдеевском направлении небо будет чистым. Летать будет только наша авиация!» — поделился он.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.