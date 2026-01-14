Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд

По данным телерадиокомпании Danmarks Radio, Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Там готовятся к приему более крупных армейских сил, сообщает ТАСС .

Принадлежащий военному ведомству самолет Challenger приземлился в Нууке, но DR пока не подтвердило, что он имеет отношение к передовому отряду. Командование не комментирует ситуацию.

Накануне министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о постоянном и масштабном военном присутствии в Гренландии. В том числе речь идет и об участии других стран.

Такая ситуация могла сложиться после неоднократных заявлений американского президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна присоединиться к США. В прошлом году он вовсе выразил уверенность, что ее можно аннексировать.

Гренландия — автономная территория в составе Дании, Вашингтон и НАТО подписали договор о ее защите в 1951 году. США обязуются оборонять ее в случае агрессии.

Трамп заявил, что США получат Гренландию так или иначе. Если они не заберут себе эту территорию, то, по мнению американского лидера, это сделают РФ или Китай.

