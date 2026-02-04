Минюст США после жалоб жертв удалил из доступа тысячи файлов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США изъяло из публичного доступа тысячи документов, содержащих конфиденциальные сведения о людях, пострадавших от действий, американского финансиста Джеффри Эпштейна, признанного виновным в педофилии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на New York Post.

Минюст США принял такое решение после того, как юристы, представляющие интересы потерпевших, настояли на закрытии раздела с материалами дела на сайте ведомства из-за разглашения личной информации о жертвах.

По данным газеты, представители ведомства объяснили многочисленные ошибки в процессе редактирования документов «техническим сбоем или человеческим фактором» и заверили, что пересмотрели порядок работы с документацией.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Министерство юстиции США непреднамеренно обнародовало имена 43 из 47 жертв Эпштейна, которые планировалось скрыть. Анализ опубликованных файлов показал, что полные имена некоторых женщин упоминались в документах более 100 раз, при этом были раскрыты данные более 20 несовершеннолетних потерпевших.

Также сообщалось, что в рассекреченных файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна фигурирует певица Алла Пугачева, группа «Иванушки International», а также режиссер Тимур Бекмамбетов.

