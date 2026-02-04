Сказал 6-летке, что женится на ней: Пугачева и «Иванушки» попали в файлы Эпштейна

Из документов следует, что бывший советник Билла Гейтса Борис Николич отправил скандальному финансисту письмо. В нем он заявил, что Эпштейну обязательно надо встретиться с «самой популярной женщиной в России», имея в виду Пугачеву.

Письмо было отправлено в 2014 году под кодовым названием «Миссия выполнена для некоторых». К нему Николич прилагал целый список из популярных российских женщин, чтобы те приехали к Эпштейну. Но финансисту не понравилась возглавлявшая список Пугачева, потому он не пригласил ее на свои вечеринки.

При этом, по итогам опросов в 2014 году, когда и было отправлено письмо, «Женщиной года» в России стала Ани Лорак, а Пугачева тогда заняла вторую строчку.

В файлах Эпштейна также упоминается группа «Иванушки». Одна из девушек финансиста когда-то рассказывала ему о знакомстве с 24-летним парнем-моделью на концерте в 1995 году. Красавчик подошел к тогда еще 6-летней девочке и заявил, что женится на ней, когда та повзрослеет. По словам девушки, это якобы был Кирилл Андреев, который через некоторое время стал солистом «Иванушки International».

Еще в документах указано, что известного российского и голливудского режиссера Тимура Бекмамбетова рассматривали в качестве кандидата на роль VIP-гостя, которого могли пригласить на вечеринку Эпштена на Кубе в 2017 году. Он был одним из талантливых и успешных людей, которые, по мнению организаторов, обладают «нестандартным мышлением».

Всего на вечеринку были приглашены 12 таких деятелей, которые должны были пройти двухдневный семинар, где исследуют мозг, чтобы понять, как рождаются гениальные идеи.

Ранее стало известно, что имя президента Украины Владимира Зеленского упоминается в рассекреченных файлах Эпштейна. Оно фигурирует в контексте торговли людьми на Украине.

