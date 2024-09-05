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Минюст США обвинил шесть граждан РФ в кибератаках против Украины и стран НАТО

США предъявили обвинения шести российским гражданам в кибератаках против Украины и стран НАТО, пишет ТАСС .

Минюст США опубликовал заявление, в котором говорится, что россияне «участвовали в сговоре с целью взлома, получения данных, организации утечки информации» с компьютеров, связанных с правительством Украины. Также ведомство считает, что они повредили компьютерные системы.

Кроме того, США обвинили россиян в кибератаках против государств, которые поддерживали Украину, в том числе Соединенных Штатов и 25 стран НАТО.

Американский минюст предлагает по 10 млн долларов за информацию о местоположении обвиняемых лиц.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что надеется, что кандидат в президенты США Камала Харрис не повторит санкционную политику экс-главы государства Дональда Трампа.