Путин надеется, что Харрис воздержится от санкционной политики в отношении РФ

Российский лидер Владимир Путин надеется, что кандидат в президенты США Камала Харрис не повторит санкционную политику экс-главы государства Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

Политик отметил, что Трамп, будучи президентом США, ввел огромное число санкций в отношении РФ. Столько ограничений до него не вводил ни один глава государства.

Путин надеется, что Харрис не повторит политику Трампа.

«Если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», — отметил президент РФ.

Ранее Путин пошутил про приоритетного для РФ кандидата в президенты США. Он отметил, что таковым является Харрис, потому что она «заразительно смеется».