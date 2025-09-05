Минюст РФ признал иноагентами сетевой проект Om TV* и портал «Компромат 1»*

Реестр иностранных агентов в пятницу пополнили сетевой проект Om TV*, интернет-ресурс «Компромат 1»*, а также четыре физлица, следует из данных на сайте Минюста РФ.

Ведомство признало иноагентами публициста Сергея Говоруна*, экономиста Олега Ицхоки*, блогера Владимира Смолина*, активистку Анну Степанову*. Также в реестр были внесены интернет-ресурс «Компромат 1»* и сетевой проект Om TV.

По данным Минюста, эти физлица и проекты участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, выступали против СВО, публиковали фейки о решениях органов публичной власти РФ.

Между тем, Минюст исключил из списка иноагентов автономную некоммерческую организацию Краснодарский центр современного искусства «Типография», так как юрлицо было ликвидировано.

Ранее Минюст включил в реестр иноагентов политолога Сергея Маркова*. Тот в ответ заявил, что на протяжении 25 лет поддерживал политику российского президента Владимира Путина и в настоящее время находится под санкциями Канады.

*признаны иноагентами в РФ