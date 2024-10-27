Министр обороны США Остин: ответ Ирана на удар Израиля был бы ошибкой

Остин считает, что Иран не должен совершать ошибку в виде удара по Израилю

В ходе телефонного разговора министр обороны США Ллойд Остин сказал министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что ответный удар Ирана по Израилю был бы ошибкой, сообщает «Интерфакс» .

«Он сказал министру, что Иран не должен совершать ошибку, отвечая на удары Израиля, которые должны положить конец этому обмену обстрелами», — говорится в сообщении Пентагона.

Остин также подтвердил в очередной раз, что США выступают за то, что Израиль имеет право на самооборону. Во время разговора стороны обсудили в том числе возможность использовать дипломатический подход для снятия напряженности в регионе.

Ранее сообщалось, что Израиль своим ударом уничтожил важное для Ирана оборудование, которое позволяло изготавливать твердое топливо для баллистических ракет. Для восстановления объектов Ирану потребуется минимум один год.