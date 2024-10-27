Министр обороны США Остин: ответ Ирана на удар Израиля был бы ошибкой
В ходе телефонного разговора министр обороны США Ллойд Остин сказал министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что ответный удар Ирана по Израилю был бы ошибкой, сообщает «Интерфакс».
«Он сказал министру, что Иран не должен совершать ошибку, отвечая на удары Израиля, которые должны положить конец этому обмену обстрелами», — говорится в сообщении Пентагона.
Остин также подтвердил в очередной раз, что США выступают за то, что Израиль имеет право на самооборону. Во время разговора стороны обсудили в том числе возможность использовать дипломатический подход для снятия напряженности в регионе.
Ранее сообщалось, что Израиль своим ударом уничтожил важное для Ирана оборудование, которое позволяло изготавливать твердое топливо для баллистических ракет. Для восстановления объектов Ирану потребуется минимум один год.