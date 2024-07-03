Министр обороны: никакая сила не заставит Словакию отправить военных на Украину

Минобороны Словакии не планирует отправлять своих военных на Украину

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что никакая сила не заставит страну отправить бойцов на Украину, сообщает РИА Новости .

По словам министра, премьер-министр Фицо еще в феврале отмечал, что он лучше уйдет в отставку, чем допустит участие своих военнослужащих в конфликте на Украине.

Калиняк уточнил, что журналисты смеялись над высказыванием премьера. Однако время показало, идеи об отправке европейских военных на Украину существуют.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что экс-главу оборонного ведомства страны Ярослава Надя будет подано заявление из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29.