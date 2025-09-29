сегодня в 15:27

Министр обороны Британии обратился к Путину с предложением

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что РФ «не победит» в противостоянии, сообщает Газета.ru со ссылкой на Sky News.

Путину нужно «договориться о мире», считает Хили.

«Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите», — сказал британский министр на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле.

Хили добавил, что в 2025 году Лондон передал Киеву самый большой объем военной помощи за всю историю британо-украинского взаимодействия.

Ранее западные СМИ сообщали, что Соединенное Королевство поможет Норвегии следить за российскими субмаринами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.