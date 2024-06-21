Министр обороны Белоусов: ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что российские бойцы владеют инициативой на всей линии фронта, чем снижают боевой потенциал ВСУ, сообщает ТАСС.

Белоусов вместе с президентом России принял участие во встрече с выпускниками военных вузов.

«Благодаря их (российских военнослужащих — ред.) мужеству, самоотверженности и профессиональной работе, мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», — добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страна готова обсуждать вопросы равной и неделимой безопасности в Евразии со всеми сторонами, в том числе странами ЕС и НАТО, но только при условии их готовности к этому.