сегодня в 09:59

Министр иностранных дел Северной Кореи приедет в Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибудет с рабочей поездкой в РФ. Его пригласило МИД России, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Точные даты, когда Цой Сон Хи прибудет в РФ, неизвестны. Их не анонсировали.

Помимо этого, руководитель МИД КНДР собирается поехать в Белоруссию.

Ранее в столицу КНДР Пхеньян отправилась представительная делегация Министерства культуры РФ. Ее члены поучаствовали в празднованиях в честь 80-летия Трудовой партии Кореи. В составе делегации в КНДР отправились певцы Shaman, Александра Воробьева, артисты хора Пятницкого, танцоры театра балета Аллы Духовой «Тодес» и коллектив ансамбля Воздушно-космических сил России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.