Министр ФРГ назвал председательство фон дер Ляйен в ЕК потерянными годами
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер на экономическом конгрессе заявил, что время председательства в Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен можно считать потерянным, пишет РИА Новости.
Линднер считает, что бюрократическое бремя Евросоюза носит имя фон дер Ляйен. По его мнению, под ее правлением ЕС потерял конкурентоспособность в течение пяти лет.
Министр финансов отметил, что нельзя допустить потерю следующих пяти лет, а экономику Германии пока удваивать.
«Первый необходимый шаг: от 0,5% до 1% — на уровень, где мы были до пандемии коронавируса», — добавил Линднер на экономическом конгрессе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может подать иск против Германии. Предметом спора стал налог, который ФРГ не хочет отменять, чтобы отказаться от российского газа.