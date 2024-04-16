Министр ФРГ назвал председательство фон дер Ляйен в ЕК потерянными годами

Министр финансов Германии Кристиан Линднер на экономическом конгрессе заявил, что время председательства в Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен можно считать потерянным, пишет РИА Новости .

Линднер считает, что бюрократическое бремя Евросоюза носит имя фон дер Ляйен. По его мнению, под ее правлением ЕС потерял конкурентоспособность в течение пяти лет.

Министр финансов отметил, что нельзя допустить потерю следующих пяти лет, а экономику Германии пока удваивать.

«Первый необходимый шаг: от 0,5% до 1% — на уровень, где мы были до пандемии коронавируса», — добавил Линднер на экономическом конгрессе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может подать иск против Германии. Предметом спора стал налог, который ФРГ не хочет отменять, чтобы отказаться от российского газа.