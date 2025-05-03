Министр финансов Сербии: Вучич вышел из больницы, ему стало лучше

Министр финансов Сербии Синиша Мали рассказал, что сербский президент Александр Вучич был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что чувствует себя лучше, сообщает РИА Новости .

«Он покинул ВМА где-то после 17.00 (18.00 мск). Я слышал его (по телефону — ред.), говорит, что чувствует себя лучше», — отметил он.

Мали также рассказал, что Вучичу предписали покой и отдых.

Ранее сообщалось, что Вучич планировал встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, когда находился во Флориде. Но состоялась ли эта встреча, не уточняется. Позднее Вучич вернулся в Сербию из-за состояния здоровья и был госпитализирован.