Министр экономики Украины готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию

В Саудовскую Аравию приехала министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая планирует подготовить политическую почву для визита в страну президента Владимира Зеленского, сообщает «Политика Страны» .

«В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию», — заявила Свириденко.

СМИ сообщают о предстоящих дипломатических переговорах в Саудовской Аравии с участием представителей США и России для обсуждения прекращения украинского конфликта. Ожидается, что позднее там же может состояться личная встреча лидеров двух держав — президента России Владимира Путина и президента Штатов Дональда Трампа.

Тем не менее, украинская сторона дистанцируется от этих планов: представители офиса президента и сам Зеленский заявляют, что никаких приглашений не получали и подчеркнули, что не планируют принимать участие в трехстороннем формате переговоров.

При этом ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Зеленскому направили приглашение на переговоры в Саудовской Аравии.