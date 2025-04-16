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Сербия усомнилась в целесообразности вступления в ЕС

Министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски подвергла сомнению целесообразность дальнейшего движения страны в ЕС, сообщает ТАСС .

«Когда мы начинали процесс интеграции, членство в Союзе выглядело привлекательным, но сегодня ЕС демонстрирует глубокий кризис и двойные стандарты», — заявила политик в интервью ТАСС.

Ключевыми проблемами европейского проекта министр назвала санкционную политику против России, неспособность рационально подойти к урегулированию украинского конфликта и нарастающий дефицит демократической легитимности в самих институтах ЕС.

По ее мнению, Брюссель игнорирует национальные интересы стран-кандидатов, что делает дальнейшее расширение бессмысленным.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал намерение посетить Москву 9 мая.