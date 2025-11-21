Минфин США выдал генеральную лицензию для операций с российскими банками

сегодня в 22:57

Министерство финансов США разрешило операции по проекту строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии с участием российских банков, находящихся под санкциями, сообщает РИА Новости .

Выданная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) генеральная лицензия № 132 позволяет проводить расчеты через Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, «Открытие» и другие российские финансовые учреждения, необходимые для реализации атомного проекта.

Проект «Пакш-2» предусматривает строительство двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения «III+» с гарантированным сроком эксплуатации 60 лет.

Решение США последовало после получения проектом всех необходимых разрешений от венгерских регуляторов и Еврокомиссии, подтвердивших соответствие станции строгим международным стандартам безопасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.