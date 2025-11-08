Орбан: американские санкции в отношении АЭС «Пакш-2» отменили

Санкции США в отношении проекта атомной электростанции «Пакш-2» отменили. Больше не придется продлевать исключение из ограничений, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости .

Санкции против проекта строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии ввела администрация предыдущего американского президента Джо Байдена. Затем Будапешту удалось достичь исключения. Срок его продления подходил, отметил Орбан.

При этом венгерскому премьер-министру удалось добиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом отмены санкций.

В декабре 2014 года официальные Москва и Будапешт подписали документы на возведение пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» в одноименном городе. Там должны были установить реакторы по российской технологии ВВЭР-1200. Цена проекта составляет 14,7 млрд долларов. Один блок стоит примерно 7,35 млрд долларов.

Встреча Орбана и Трампа прошла в Белом доме в американском Вашингтоне 7 ноября. Венгерский премьер покинул его в тот же день в 14:28 по местному времени (22:28 по Московскому).

