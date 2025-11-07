Минфин США не выдаст разрешение швейцарской компании из-за конфликта на Украине

Американское министерство финансов официально отказало в одобрении сделки по приобретению швейцарской Gunvor Group зарубежных активов компании «Лукойл», сообщает РИА Новости .

В заявлении ведомства, распространенном через социальную сеть X, подчеркивается, что «пока идет конфликт, Gunvor никогда не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли».

Речь идет о предложении швейцарской компании купить LUKOIL International GmbH, владеющего международными активами российской нефтяной компании, которая находится под санкциями США. Для завершения этой сделки требовалось специальное разрешение американских властей, которое было категорически отклонено.

Ранее «Лукойл», подвергшийся ограничительным мерам со стороны Вашингтона, подтвердил получение коммерческого предложения от Gunvor Group.