Милорад Додик прибыл в Москву с визитом

Президент Республики Сербской Милорад Додик начал свой рабочий визит в российскую столицу с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, сообщает газета «Известия» .

«Для меня большая честь вновь посетить Москву. Особенно символично, что уже 9 мая я вернусь сюда по приглашению президента Путина, чтобы вместе отметить 80-летие Великой Победы над фашизмом», — сказал политик.

В программе пребывания — переговоры в российском правительстве. Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству.

Ранее стало известно о возможном аресте Додика в Европе.