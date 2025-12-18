Милонов: эстонцы рвутся в РФ, потому что хотят услышать поздравления Путина

Эстонцы массово рвутся в Россию в преддверии Нового года, потому что хотят услышать поздравления российского лидера Владимира Путина и сказать: «Слава России!» Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает SHOT .

Ранее стало известно, что на границе Эстонии и России появились километровые очереди из эстонцев. Люди стоят по многу часов на пропускном пункте Нарва — Ивангород, пытаясь попасть в Ленинградскую область. Однако эстонским пограничникам пришел приказ удерживать своих граждан как можно дольше.

Депутат Милонов считает, что эстонцы хотят «из своего карликового государства попасть в страну ярких эмоций, настоящего Нового года». По его мнению, они стремятся в Россию, потому что «в Эстонии скучно».

Он также считает, что эстонцы будут рады услышать новогодние поздравления Путина.

