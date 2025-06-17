Михалков рассказал депутатам, как понял «суть Путина»
Михалков заявил о понимании «сути Путина»
Режиссер Никита Михалков заявил в Госдуме, что «понял суть» президента России Владимира Путина. По его словам, это осознание пришло после давней беседы с главой государства, в которой Путин произнес фразу: «Представь себе: вот кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?», сообщает РБК.
Михалков рассказал, что этот разговор произошел в начале 2000-х годов. По мнению кинематографиста, тогда глава России высказал «серьезное соображение».
«Это говорит о серьезности того, с чем этот человек пришел руководить огромной великой страной», — уверен Никита Михалков.
Ранее режиссер высказался о возможности снять фильм про Донбасс.