МИД Украины: Киев в Нью-Йорке не обсуждал уступку территорий Москве

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию СМИ о том, что Киев на переговорах с Западом в Нью-Йорке предложил уступить Москве территории в обмен на гарантии безопасности, сообщает ТАСС .

По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с представителями западных стран не говорил ни о каких компромиссах.

Тихий отметил, что информация источника Financial Times о подобных обсуждениях является недостоверной.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Сибига во время переговоров с Западом в США обсуждал возможность прекращения огня на Украине.

Издание отметило, что Киев якобы даже согласился уступить, чтобы получить постоянную мирную договоренность. Речь велась об отказе от некоторых территорий взамен на гарантию безопасности от Запада.