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МИД Турции: делегации РФ и Украины обсудят возможную встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в рамках второго раунда переговоров делегации РФ и Украины обсудят возможную встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщает Ura.ru .

По словам турецкого дипломата, в рамках переговоров стороны обсудят условия перемирия и обмен пленными и гражданскими лицами.

Ранее в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины по мирному урегулированию конфликта. После консультаций российская сторона сделает заявление для прессы.

Первая встреча российской делегации с украинской стороной состоялась в Стамбуле 16 мая.