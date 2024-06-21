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МИД: Россия примет чувствительные контрмеры в ответ на санкции Японии

В МИД России заявили, что новые антироссийские санкции Японии могут стать первым этапом полного разрушения отношений со страной, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, „пакет“ нелегитимных односторонних т. н. санкций против нашей страны. Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — сообщает МИД РФ.

Директор третьего департамента Азии Людмила Воробьева передала директору департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать новую общеконтинетальную систему безопасности.

По мнению Путина, чтобы обеспечить создание новой архитектурной безопасности Евразии, нужно свернуть военное присутствие стран, которые не имеют отношения к данному материку.

Ранее сообщалось, что Южная Корея намерена ужесточить экспортные ограничения против России. Власти страны намерены добавить 243 новых наименования в санкционный список.